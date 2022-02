Infographie : plus de deux décennies d’innovation chez Free, de la première Freebox à la 5G

A la veille du 23e anniversaire de Free, sa maison-mère revient sur sa propre success-story.

“Depuis plus de 20 ans, le groupe mène une formidable aventure entrepreneuriale en misant sur l’innovation technologique pour libérer les usages. Avec 15 000 collaborateurs en Europe aujourd’hui, nous avons bien grandi mais nous gardons l’esprit free”, annonce aujourd’hui le groupe Iliad sur Twitter. Ce 18 février, Free célèbrera ses 23 ans, un long chemin parcouru menant à la création du 6e groupe de télécommunications européen, avec plus de 42 millions d’abonnés au compteur à la suite d’une entrée réussie sur le marché italien, puis en Pologne.

A cette occasion, Iliad présente aujourd’hui une infographie passant en revue deux décennies d’innovation. De la Freebox, 1ère box triple play au monde en 2002, au lancement de la 5G sans surcoût et de Free Pro en 2021, en passant par la téléphonie gratuite pour tous , la révolution Free Mobile en 2012 avec « l’offre la plus riche, 2 fois moins chère », ou encore le lancement des différentes Freebox comme la Révolution, la mini 4K, Delta et Pop, l’opérateur a su tenir son rang. Reste à savoir ce qu’il réservera à ses abonnés et futurs clients à court et moyen terme.