Choc des smartphones chez Free : deux modèles 5G à 11,99 euros par mois, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons ainsi les Oppo Find X3 Lite et Xiaomi 11 Lite 5G NE, affichés à 397 euros. On peut également les obtenir via l’offre de location avec option d’achat Free Flex pour 11,99 euros par mois.

L’écran : ex æquo



Ce n’est pas du côté de l’écran que nous arriverons à réellement départager les deux smartphones. Tous les deux offrent en effet l’affichage AMOLED, la définition Full HD+, le taux de rafraîchissement 90 Hz et une diagonale aux alentours de 6,5 pouces. Ils optent également pour un poinçon excentré afin d’accueillir la caméra frontale, pour une plus grande discrétion en multimédia.

Notre classement :

Xiaomi 11 Lite 5G NE (6,55 pouces, AMOLED, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo Find X3 Lite (6,43 pouces, AMOLED, FHD+, 90 Hz, poinçon excentré)

Performances : Xiaomi



Les performances s’annoncent suffisantes pour le quotidien et les gros jeux, tandis que la 5G est bel et bien au programme. Le Xiaomi s’équipe néanmoins d’une plate-forme Qualcomm plus récente.

Notre classement :

Xiaomi 11 Lite 5G NE (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 778G, mémoire vive 8 Go) Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 765G, mémoire vive 8 Go)

La photo : Oppo



Si les deux smartphones proposent un capteur photo principal 64 Mégapixels et un capteur photo 8 Mégapixels pour l’ultra grand-angle, l’Oppo offre un peu plus de définition pour la partie selfies. Le reste n’est qu’affaire de capteurs 2 ou 5 Mégapixels pour le mode portrait ou la macrophotographie.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi 11 Lite 5G NE (64/8/5 Mégapixels à l’arrière, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo



Les capacités de batterie de l’Oppo et du Xiaomi sont presque les mêmes. La charge 65 Watts de l’Oppo Find X3 Lite est en revanche un réel élément de confort au quotidien, laissant envisager des charges bien moins longues. La charge 33 Watts dont profite le Xiaomi 11 Lite 5G NE est loin d’être ridicule.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Xiaomi 11 Lite 5G NE (batterie 4 250 mAh, charge 33 Watts)

VERDICT :



Notre choix se porterait sur le Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Malgré la charge plus rapide et la partie selfies un poil plus intéressante chez son rival, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G bénéficie d’une plate-forme plus récente, du double haut-parleur stéréo, de l’extension MicroSD, d’une partie photo assez étoffée et d’une puissance de charge plus qu’honnête.