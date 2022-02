Tentez votre chance, un smartphone à gagner tout le week-end avec Univers Freebox

C’est le moment de tenter votre chance. Durant tout le week-end, Univers Freebox vous permet à nouveau de gagner un smartphone.



Envie (ou vraiment besoin) d’un nouveau smartphone et vous n’avez rien gagné lors de nos précédents concours ? Univers Freebox vous permet justement d’en gagner un durant tout le week-end. Nous mettons en jeu un Poco X3 Pro, que la marque nous permet de faire gagner à nos fidèles lecteurs.

Il suffit de vous abonner à notre compte Twitter et à celui de Poco France. Il vous faudra ensuite répondre au tweet associé à cet article en intégrant le hashtag #PasToucheLePocoEstAMoi. Dites-nous pourquoi vous le voulez. Vous avez jusqu’à dimanche minuit pour participer. Le gagnant sera tiré au sort parmi les tweets contenant le hashtag #PasToucheLePocoEstAMoi, annoncé lundi matin à 10h00 et contacté par messagerie sur Twitter. Pensez donc à ouvrir et vérifier vos DMs afin que l’équipe puisse vous contacter pour l’envoi rapide du lot.