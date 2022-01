Jamais deux sans trois, jouez vite et tentez de remporter un nouveau smartphone avec Univers Freebox

Envie d’un nouveau smartphone ? C’est le moment de tenter votre chance. Univers Freebox vous en fait gagner plusieurs cette semaine.



Cette semaine, Univers Freebox a lancé un concours vous permettant de remporter cinq smartphones de marque Poco. Pour ce troisième jour de participation, c’est un Poco X3 Pro que nous mettons en jeu.

Pour tenter votre chance, c’est simple. Il suffit de vous abonner à notre compte Twitter et à celui de Poco France. Il vous faudra ensuite répondre au tweet associé à cet article en intégrant le hashtag #LePocoEstAMoi. Dites-nous enfin pourquoi vous le voulez. Le gagnant sera tiré au sort parmi les tweets contenant le hashtag #LePocoEstAMoi, annoncé ce soir à 21h00 et contacté par messagerie sur Twitter. Pensez donc à ouvrir et vérifier vos DMs afin que l’équipe puisse vous contacter pour l’envoi rapide du lot.