Free lance une nouvelle mise à jour pour tous de Freebox Connect sur iOS, gérez encore mieux votre WiFi

Après deux semaines de test, Freebox Connect se met à jour en version grand public sur iOS.

Gérer son WiFi même quand on ne s’y connaît pas, c’est un jeu d’enfant avec l’application officielle Freebox Connect. Free déploie actuellement une nouvelle mise à jour 1.7 de l’application pour les abonnés Freebox disposant d’un iPhone.

Au rang des nouveautés, la consommation totale et en temps réel de votre ligne est désormais affichée en ce qui concerne les débits internets. Les informations de connexion du Player ont été ajoutées à sa vue de détail. Pour les abonnés Freebox Delta, les caméras sont à présent affichées sur l’accueil. Seule condition, le Freebox Server doit être à jour (4.5.4). Les développeurs ont également corrigé un bug empêchant de sauvegarder un changement de nom.

Dans une version précédente, la création de clé invités dans “Partager mon WiFi”a été revue pour être plus claire. Côté réseau, les informations et l’édition de votre réseau WiFi ont été clarifiés. Dans la lignée des autres applications de Free, la nouvelle application Freebox Home en plus de Files a été rendu accessible directement depuis le menu Plus (abonné Delta uniquement), dans une rubrique nommée “nos applications”.