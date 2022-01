Apple oblige désormais le passage à iOS 15 sur les iPhone compatibles

Les annonces de délai pour faire la transition vers la nouvelle mouture étaient belles et bien temporaires. Si vous voulez bénéficier des correctifs et mises à jour de sécurité, il est obligatoire de passer sous iOS 15.

La firme de Cupertino avait pourtant changé ses pratiques en 2021. Si habituellement, la sortie d’une nouvelle génération de l’OS des iPad ou des iPhone signifiait pour les utilisateurs un téléchargement obligatoire de cette mise à jour, lors du lancement d’iOS 15, le géant américain continuait à prendre en charge iOS 14. Si vous espériez que cela soit le cas pour une longue durée, détrompez-vous.

Plusieurs médias rapportaient au cours de la semaine dernière que des utilisateurs n’avaient plus accès vers une mise à jour vers iOS 14.81, mais seulement vers la dernière version disponible d’iOS 15.2.1. Une observation ensuite confirmée par Apple auprès d’Ars Technica : le sursis dont ont bénéficié les utilisateurs d’iOS 14 était bel et bien temporaire et vient de prendre fin. Pour bénéficier des derniers updates de sécurité, il est désormais nécessaires de basculer sur la nouvelle version du système d’exploitation de votre iPad ou de votre iPhone.

« Si vous utilisez iOS 14.5 ou iPadOS 14.5, ou une version ultérieure, il est possible que vous puissiez désormais choisir entre deux versions. Cette option vous permet d’installer iOS 15 ou iPadOS 15 dès que cette version est disponible, ou de continuer à utiliser iOS 14 ou iPadOS 14 en bénéficiant tout de même des mises à jour de sécurité importantes pendant une certaine durée », indiquait la firme sur une page de son support.

