Freebox Pop et mini 4K : les abonnés peuvent apprendre ou réviser le code de la route depuis leur canapé

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir Coderoute.net, une application pour préparer ou réviser son code à la maison, télécommande en main et tranquillement installé dans son canapé.

Coderoute.net fournit des outils pédologiques conçus par des moniteurs diplômés en vue du passage du code de la route, mais s’adresse également aux conducteurs aguerris souhaitant faire quelques révisions et se mettre à jour. Celle-ci traite 1400 situations, allant de l’insertion sur une autoroute à l’anticipation face à des véhicules de secours, en passant par un véhicule vous mettant un peu la pression en amont d’un virage. Elle permet également de découvrir des panneaux de signalisation obscurs et peut-être encore inconnus, ou encore de passer un examen blanc pour être prêt le jour J. Coderoute.net est justement disponible sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K. Univers Freebox vous propose donc de découvrir l’application.

Installer l’application sur le player Freebox Il va falloir commencer par télécharger l’application Coderoute.net. Elle est légère et pèse moins de 20 Mo.

L’interface

La navigation dans les différentes sections passe par une barre latérale à gauche. Côté boutons, vous vous servirez de la croix multidirectionnelle de la télécommande, du bouton au centre de la molette et du bouton de retour.

Les contenus accessibles depuis la barre de navigation

Au niveau des contenus proposés, il y a tout d’abord des tests sous la forme de séries de 40 questions, que vous pourrez faire et refaire pour réduire le nombre de fautes et améliorer vos connaissances.

Les questions peuvent être illustrées par des photos ou des vidéos. Il suffit à chaque fois de valider la ou les réponses affichées sur la droite.

Vous pouvez bien évidemment corriger grâce au gros bouton rouge, avant de valider vos réponses. La ou les bonnes réponses seront énoncées et possiblement affichées à l’écran, avec toutes les explications nécessaires.

Il est ensuite possible de tester ses connaissances sur une ou plusieurs thématiques (circulation routière, réglementation, premiers secours, mécanique, éléments de sécurité, etc.). Il suffit d’effectuer la sélection et de cliquer sur un bouton “Démarrer le test” apparaissant tout en bas.

L’utilisateur aura également la possibilité de préparer l’examen, avec un examen blanc dans les mêmes conditions.

Une section donnera également accès à des cours de conduite (installation du siège, ceinture de sécurité, réglage des rétroviseurs, tableau de bord, embrayage/débrayage, manipulation du volant à éviter, démarrage en côte, tournant en épingle).

Une section permettra d’accéder aux définitions des différents panneaux de signalisation routière. Ils sont triés par catégorie (signaux de danger, signaux d’intersection et de priorité, signaux d’indication, signaux de direction). La sélection de la catégorie s’effectue grâce à la première ligne en haut.

Une dernière section permettra enfin d’accéder aux statistiques pour suivre votre progression et savoir si vous êtes fin prêt.