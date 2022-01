Freebox Delta : Cafeyn débute l’année avec deux nouveautés

Une nouvelle page d’accueil pour Cafeyn sur iOS et un nouveau partenariat.

Le service de presse populaire inclus notamment dans l’offre Freebox Delta et ses déclinaisons Pop et Apple TV avec un catalogue dédié aux abonnés Free, passe en version 5.18 sur iOS. Pour commencer l’année 2022 en beauté, la page d’accueil fait peau neuve. “Repensée, plus lisible et élégante, cette page fait la part belle aux recommandations éditoriales et à vos contenus préférés pour découvrir toute la richesse de Cafeyn, ne rater aucune actualité et découvrir de nouveaux sujets”, annoncent les développeurs.

Cafeyn et Brief.me s’associent

Et ce n’est pas tout puisqu’à l’occasion des élections 2022, la plateforme vous aide à y voir plus clair en annonçant un partenariat avec Brief.me pour décrypter les enjeux de la prochaine élection présidentielle. “Toutes les deux semaines le dimanche, vous recevez une newsletter exclusive de la rédaction de Brief.me explorant les sujets de la campagne, avec le point de vue des candidats et leurs propositions”, indique Cafeyn.

Brief.me, c’est une équipe de journalistes qui, chaque jour, fait le tri dans l’actualité pour aider ses abonnés à y voir plus clair et à libérer du temps dans leur journée. Ils vous proposent un rendez-vous quotidien, par e-mail ou sur une application mobile.

Pour rappel, le service de presse permet depuis plusieurs mois de ne rien manquer de ce qu’il se passe près de chez vous, en compilant vos titres d’information locale dans une seule et même catégorie, “Régions”. Cafeyn permet aussi de découvrir tous les jours de nouvelles collections d’articles, préparées par son équipe édito entre actu, déco, sport, culture, cuisine. Cette section “Collections” est à retrouver dans l’espace “Recherche”, cliquez sur celle qui vous plaît et glisser de gauche à droite pour naviguer entre les articles.