Samsung lance une télécommande se chargeant… grâce aux ondes

Une toute nouvelle façon d’alimenter en énergie sa télécommande, plus besoin de piles AAA.

La firme Sud-Coréenne innove en proposant une toute nouvelle télécommande pour ses prochaines gammes de téléviseurs en 2022. Si elle semble assez classique concernant sa maniabilité, c’est au niveau de sa charge que la nouveauté prend tous sons sens.

Si, à la manière du modèle éco lancée l’année dernière, la télécommande est toujours équipée d’un panneau solaire, Samsung y a ajouté des capacités de récupération RF. Ces dernières permettent à la télécommande de conserver sa charge “en collectant les ondes radios des routeurs et en les convertissant en énergie“. Si la technologie a déjà été développée il y a quelques temps, Samsung a décidé d’en faire une réalité dans nos salons pour cette nouvelle année.

Concrètement, des antennes sont installées dans la télécommande dans le but de capter les ondes électromagnétiques disponibles, puis les transformer via un équipement dédié en un signal continu. De quoi abandonner les piles, d’autant plus que d’autres moyens d’autocharger la batterie de l’appareil existent. Samsung indique par exemple qu’il est possible d’exploiter “l’énergie cinétique créée lorsque la télécommande est secouée” et “utiliser l’énergie vibratoire créée lorsque le microphone capte des sons”. Sans oublier donc la charge solaire, mais aussi si besoin une charge via USB-C.

Source : The Verge