Freebox Connect : l’application de Free pour gérer son WiFi se met à jour pour tous sur iOS

Après Android en bêta hier, c’est au tour de la version grand public de Freebox Connect sur iOS de bénéficier d’une nouvelle version.

Gérer son WiFi même quand on ne s’y connaît pas, c’est possible avec l’application officielle Freebox Connect. Free déploie actuellement une nouvelle mise à jour de l’appli sur l’App Store après une courte période de test.

Dans cette version du firmware estampillée 1.6, les développeurs annoncent avoir revu la création de clé invités dans “Partager mon WiFi” pour être plus claire. Par ailleurs, côté réseau, les informations et l’édition de votre réseau WiFi ont été clarifiés. Dans la lignée des autres applications de Free, vous pouvez désormais découvrir la nouvelle application Freebox Home en plus de Files directement depuis le menu Plus (abonné Delta uniquement), dans une rubrique nommée “nos applications”.

Depuis une précédente mise à jour, Freebox Connect vous informe dès l’accueil si votre répéteur WiFi est trop proche de votre serveur. Il vous est aussi proposé automatiquement de vous reconnecter automatiquement à votre nouveau WiFi si vous avez effectué une modification tout en y étant connecté.