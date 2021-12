Totalement fibrés : un coup de tonnerre chez Free et une grosse nouveauté pour certains abonnés

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui, dans notre magazine vidéo hebdomadaire, nous nous penchons sur le départ d’Angélique Gérard de la direction de la relation Abonné de Free mais aussi de l’arrivée d’Oqee sur les téléviseurs et box Android TV d’Oqee, sans oublier un débat sur les options attendues sur les Freebox. Et bien sûr, vous pourrez retrouver nos chroniques habituelles : le chiffre de la semaine, l’info à toute vitesse et le up and down…