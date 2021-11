Free Mobile met à jour sa carte officielle de couverture 4G et 5G

La 4G et la 5G de Free Mobile sont-elles accessibles chez vous ? L’opérateur vient de mettre à jour sa carte officielle.

Si le réseau Free Mobile continue d’être déployé sans relâche, tant en 4G qu’en 5G, certains attendent encore l’arrivée d’une antenne et une couverture chez eux ou sur leur lieu de travail. Pour répondre à cette question et à d’autres, comme le possible accès à la VoLTE lancé récemment pour tous les abonnés au forfait Free, il suffit de se rendre sur la carte de couverture mise à disposition par l’opérateur sur son site web. Comme tous les mois, cette dernière a été mise à jour, avec les données actualisées au 1er novembre, soit avec près d’un mois de décalage. Pour rappel, Free a dépassé récemment les 70% de couverture de la population en 5G et 99% en 4G.

Pour rappel, cette carte permet de connaître précisément la couverture 3G et 4G de l’opérateur mais aussi la disponibilité de la 5G près de chez vous. Avec notamment une distinction faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix. Vous pouvez également rechercher directement votre adresse grâce à une barre au dessus de la carte.

D’après les derniers chiffres de l’ANFR, au premier novembre 2021, Free Mobile disposait de 12 614 sites 5G opérationnels, dont 2006 en 5G et 20872 sites 4G fonctionnels. Concernant la dernière génération de téléphonie mobile, Free est leader incontestable grâce à l’utilisation notamment de la 700 MHz et en 4G, il accuse toujours un certain retard à imputer à son lancement bien plus récent : Orange compte en effet 27 020 sites 4G, SFR en a activé 22 583 et Bouygues Telecom pour sa part en comptabilise 22 374.