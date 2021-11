Free annonce un nouveau Free Center en approche et lance une nouvelle énigme

Free ouvrira prochainement une seconde boutique à Angers dans le Maine-et-Loire.

Etre le plus présent possible aux quatre coins de la France, tel est l’objectif de Free, non seulement sur la fibre mais aussi via son réseau de distribution. Si l’opérateur compte actuellement près de 150 boutiques, objectif à atteindre d’ici la fin de l’année, il met déjà le cap sur les 200 Free Centers d’ici 2023. Pour étendre sa présence, Free vise de plus en plus les villes moyennes et les centres commerciaux. Parfois, la volonté est de renforcer son accessibilité dans certaines agglomérations face à la concurrence. C’est le cas à Angers dans la région Pays de la Loire où l’opérateur a annoncé hier sur Twitter l’ouverture prochaine d’une nouvelle échoppe au sein de la Galerie Espace Anjou. De quoi lancer les recrutements.

Dans le même temps, Free a lancé une nouvelle énigme autour de l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center. L’indice prend la forme d’une carte d’un cours d’eau ou d’une route, à vous de jouer. D’autres lancements sont à venir à Saint-Etienne, Cannes, Paris, Caen, Tours, Nantes, Reims, Laval, Nice, Quimper, Saint-Malo et Nevers.