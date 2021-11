Freebox Pop et mini 4K : découvrez un antivirus disponible gratuitement

VERDICT

Légère et facile à prendre en main, l’application Eset Smart TV Security se révèle en plus abordable que ce soit à l’année ou au mois. Un coût encore plus acceptable sachant qu’il permet de protéger jusqu’à 5 appareils incluant smartphones et tablettes. Avant de l’adopter, vous aurez même un mois pour l’essayer gratuitement. Autant ne pas se priver si vous utilisez pleinement votre player Freebox, au-delà du seul service TV. Dommage maintenant qu’il ne prenne pas en charge davantage de navigateurs pour la partie anti-hameçonnage.