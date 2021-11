Orange casse les prix de ses offres fibre

La fibre d’Orange est en promotion durant la première année.

Dans un contexte très concurrentiel, Orange propose régulièrement des promotions sur ses offres fibre optique. Jusqu’au 17 novembre, ses offres Livebox Fibre et Livebox Up Fibre sont ainsi proposées à 22,99 et 30,99 euros par mois la première année, au lieu de 41,99 et 49,99 euros par mois.

L’offre Livebox Fibre propose des débits jusqu’à 400 Mbit/s en émission comme en réception, les appels illimités vers les fixes et jusqu’à 140 chaines TV avec un décodeur Ultra HD 4K (40 euros). L’offre Livebox Up Fibre permet de passer à des débits jusqu’à 2 Gbit/s en réception et jusqu’à 600 Mbit/s en émission. Elle ajoute aussi les appels illimités vers les mobiles, tout en donnant accès à un deuxième décodeur (10 euros), à un répéteur Wi-Fi 6 (10 euros) et au service maison connectée. Les deux offres sont soumises à un engagement de 12 mois et fournies avec la Livebox 5.

À noter qu’il existe des versions ADSL de ces offres. Elles coûtent 22,99 et 30,99 euros durant les 12 premiers mois. Au-delà, les tarifs passent à 36,99 et 44,99 euros. Orange fournit sa Livebox 4.