Réseaux mobiles : Orange à fond les manettes sur l’Open RAN

Orange pense à l’avenir en inaugurant ce mercredi 10 novembre un tout nouveau centre dédié à l’Open RAN (Open Radio Access Networks), technologie de référence pour les futurs réseaux mobiles. Cap sur 2025.

Un espace de test et d’intégration, qui accueillera des entreprises de l’écosystème Open RAN afin de tester et valider leurs services et ainsi accélérer son développement. L’opérateur historique lance aujourd’hui dans les locaux d’Orange Gardens à Châtillon (92), le premier laboratoire en France dédié à cette technologie. “Persuadé que l’Open RAN sera une technologie majeure des réseaux mobiles du futur, Orange investit dans son développement et prévoit son déploiement dans les prochaines années”, annonce le groupe à cette occasion. Son objectif est de permettre, à terme, le déploiement de réseaux capables de fonctionner avec le matériel et les logiciels de différents fournisseurs.

Actuellement, les réseaux d’accès radio traditionnels sont constitués de matériels et logiciels intégrés par un fournisseur unique et présentent des interfaces fonctionnant en système propriétaire fermé. Pour sa part,“la technologie dite Open RAN permet d’ouvrir ces réseaux à différents fournisseurs et équipementiers, aidant ainsi à améliorer la qualité de service et l’exploitation de ces réseaux, d’en réduire les coûts de déploiement et de fonctionnement, de les rendre plus flexibles en cas d’évolution et de les ajuster aux besoins des clients finaux. Elle se base par ailleurs sur des serveurs informatiques génériques et intègre nativement l’intelligence artificielle dans ces principes de fonctionnement”, explique Orange.