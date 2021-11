Smartphones : Asus lance ses derniers guerriers en Europe, Poco va annoncer un nouveau modèle 5G

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : la disponibilité des Asus Rog Phone 5s et Asus Rog Phone 5S Pro en Europe, l’arrivée du Samsung Galaxy M52 5G en Europe et l’annonce à venir du Poco M4 Pro 5G.

Cette semaine, Asus a dévoilé les prix en euros pour ses derniers smartphones taillés pour le jeu sur mobile. Des configurations 12/512 et 16/512 Go de l’Asus Rog Phone 5S coûteront ainsi 999 et 1 099 euros. Une configuration 18/512 Go de l’Asus Rog Phone 5S Pro reviendra à 1 299 euros.

En termes de caractéristiques, les Asus Rog Phone 5S et Asus Rog Phone 5S Pro profitent du chipset Snapdragon 888+ et d’une batterie 6 000 mAh rechargeable en 65 Watts. Ils proposent un écran AMOLED 144 Hz, un son stéréo, des gâchettes latérales et un capteur photo principal 64 Mégapixels. Le dos du modèle standard s’équipe d’un logo rétro-éclairé, tandis que celui du modèle Pro présente un affichage PMOLED.

Il y a quelques semaines, Samsung a présenté un Galaxy M52 5G positionné sur le milieu de gamme. La firme sud-coréenne commence à communiquer sur la distribution européenne. Une configuration 6/128 Go coûtera ainsi 379 euros.

Côté fiche technique, ce smartphone propose un chipset Snapdragon 778G, une batterie 5 000 mAh rechargeable en 25 Watts, un écran AMOLED 120 Hz, un capteur photo principal 64 Mégapixels et une caméra frontale 32 Mégapixels.

La marque Poco, chapeautée par Xiaomi, dévoilera un nouveau smartphone. Rendez-vous le 9 novembre pour découvrir un Poco M4 Pro 5G.