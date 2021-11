SEGA et Microsoft annoncent une alliance stratégique avec pour objectif commun le cloud gaming

Microsoft et SEGA ont annoncé un nouveau partenariat axé sur l’avenir du jeu vidéo et notamment sur le cloud gaming.

Alors que des rumeurs se profilaient à propos du rachat de SEGA par Microsoft, il s’avère d’après un communiqué officiel de la firme japonaise, que les deux acteurs ont finalement opté pour une « alliance stratégique » sur plusieurs années afin de se focaliser sur l’avenir du jeu vidéo.

Suite à cet accord axé sur le cloud gaming, SEGA devrait pouvoir développer de nouveaux jeux vidéo basés sur Azure de Microsoft, la plateforme de cloud computing de la firme de Redmond.

SEGA bénéficiera de la technologie de pointe et de l’environnement de développement de Microsoft. La firme de Redmond pour sa part, profitera de la popularité du nom SEGA ainsi que de leurs jeux vidéo mondialement connus. Certains titres du célèbre groupe japonais pourraient même être ajoutés au Xbox Game Pass mais rien d’officiel n’a été annoncé à ce sujet pour le moment.

Cela fait maintenant plusieurs années que l’industrie du jeu vidéo semble se dématérialiser et migrer vers le cloud gaming. Certains acteurs ont débuté une transition sans pour autant complètement abandonner les plateformes matérielles. Cette nouvelle collaboration entre SEGA et Microsoft focalisée sur la next gen et le cloud gaming semble plutôt prometteuse, affaire à suivre.

Source : Windows Central