Orange lance deux nouvelles promos pour ses abonnés Livebox

Avis aux fans de sports et de gaming, Orange lance deux offres qui pourraient vous intéresser.

Un pass de jeux et beIN Sports à prix réduit. L’opérateur historique propose deux bonnes promotions à tous ses abonnés Livebox, à saisir rapidement.

La première prend la forme d’une vente flash disponible jusqu’à dimanche uniquement. Elle propose ainsi l’intégralité des chaînes BeIN Sports, sans engagement avec un tarif de 8€/mois pendant deux mois puis 15€/mois.

De quoi vivre l’UEFA Champions League en exclusivité, la Liga, la Série A… Mais aussi la reprise de la NBA ou certains matchs de handball !

Si le sport électronique est plus votre tasse de thé, Orange propose également une grosse promo sur son Pass Jeux Video à 9.99€/mois pendant un an au lieu de . Il suffit pour cela de se rendre sur le canal 32 sur votre décodeur et d’activer cette option. L’offre est valable jusqu’au 7 novembre prochain prochain et ne contient aucun engagement.

Le service propose un catalogue très fourni de jeux, avec plus de 250 titres, accessibles en illimités sur votre téléviseur, la version PC de la TV d’Orange ou depuis une application mobile dédiée. Au programme de nombreux genres, de l’action, de l’aventure, des courses, de la réflexion, mais aussi une dizaine de jeux multijoueur pour passer un bon moment en famille. Il est possible de commander une manette spécifique construite par Nacon notamment, mais aussi simplement de brancher votre manette PlayStation (3 ou 4) ou Xbox (360 ou One) pour jouer à certains jeux nécessitant ce type de périphériques.

Avec ce pass, vous pouvez créer jusqu’à 5 comptes utilisateurs pour lancer une partie sur votre TV, la sauvegarder puis la reprendre sur votre mobile par exemple, sans pour autant empêcher votre fils de faire sa propre aventure sur le même jeu.