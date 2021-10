Quelle option voudriez-vous voir débarquer sur les Freebox ?

Si les Freenautes ont déjà l’embarras du choix parmi les options proposées par leur opérateur, que pourrait-il proposer de nouveau pour agrémenter ses offres Freebox ?

Amazon Prime, Netflix, TV by Canal… Si vous voulez compléter votre offre Freebox, vous avez le choix des options, sans oublier les nombreuses chaînes payantes présentes sur les box de l’opérateur. Les opérateurs proposent souvent des services complémentaires, en option et la question se pose : laquelle vous intéresserait le plus chez Free ?

L’opérateur propose bien sûr les plus grand services de SVOD et d’autres plus niche, allant de Netflix à Zone 300 pour les chasseurs, mais aussi d’autres options plus particulières, comme par exemple le service de lecture en ligne Youboox ou encore l’application de presse Cafeyn, incluse avec les abonnés Freebox Delta. On peut également penser à l’option Amazon Prime, encore une fois inclue pour les abonnés Freebox Delta, qui regroupe de nombreux services allant de la lecture en ligne à la livraison ultra-rapide sur la plateforme d’e-commerce… Mais si nous approchons d’une possible offre tout-en-un chez Free, nous n’y somme pas encore et certains services peuvent encore venir s’ajouter au catalogue des offres Freebox.

On peut par exemple penser à du Cloud Gaming, comme le proposent Bouygues Telecom (avec Pleio), SFR et Orange, permettant donc d’accéder à pléthore de jeux directement sur leur box voire sur leur mobile. D’autres options peuvent venir servir directement l’accès à internet des abonnés, avec par exemple chez Bouygues le prêt d’une clé 4G pour compenser la perte d’une connexion imprévue. Si Amazon Music est incluse dans l’abonnement Prime, l’accès à un service plus populaire comme Deezer ou Spotify pourrait intéresser les férus de musique…

Univers Freebox vous donne donc la parole : quelle option souhaiteriez-vous voir débarquer chez Free ? Répondez-nous dans le sondage ci-dessous.

····· Sondage Quelle option voudriez-vous voir débarquer sur les Freebox ? Davantage de services de SVOD

Davantage de chaînes TV

Un service de streaming musical

Un service de Cloud Gaming

Un matériel de secours pour ma connexion (clé 4G/5G)

Je n'ai besoin d'aucune option supplémentaire