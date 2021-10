Bouygues Telecom lance sa box dédiée aux associations

Une offre Bbox sans engagement dédiée uniquement aux associations, avec une option pour leur rendre la vie plus simple.

Après avoir lancé un forfait mobile dédié aux ados, Bougyues Telecom propose une nouvelle offre pour un marché très spécifique : les associations. L’offre est motivée par une étude montrant que 80% des responsables d’associations jugent qu’une offre dédiée leur serait utile.

Concrètement, il s’agit d’une offre double play, atteignant 300 Mbit/s en download et 200 Mb/s en upload en fibre et incluant les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays. L’opérateur ajoute une clé 4G incluse, permettant d’accéder à internet dès la souscription avec 100 Go mis à disposition des associations abonnées et 20 Go/mois pour les usages en mobilité. Le tout est proposé sans engagement pour 20€/mois TTC. L’opérateur promet également l’installation fibre clé-en-main, où le technicien viendra installer et raccorder l’ensemble de vos équipements (valable jusqu’au 31/12/2021).

Pour y accéder, il suffit de fournir le numéro RNA de votre association ou un extrait de votre journal officiel où le numéro y est mentionné. Une option vraiment dédiée aux associations est proposée par l’opérateur avec le logiciel OHME pour 10€/mois. Ce dernier permet notamment de gérer ses communautés au quotidien, collecter des dons, faire connaître grâce à une solution de newsletter et enfin de recruter des bénévoles grâce à une plateforme de bénévolat.