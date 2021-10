Comment activer l’option Disney+ dans votre offre Freebox Delta et bénéficier de 6 mois gratuits

Avis aux abonnés Freebox Delta, Disney+ est désormais disponible sur le player Devialet, avec une offre alléchante. Comment s’y abonner ?

Après Netflix et Prime Video, le troisième service de SVOD le plus regardé en France débarque en option chez Free. Auparavant réservé aux abonnés disposant d’un player Pop ou mini 4K en tant que décodeur principal, le service est disponible sans engagement sur le player Devialet de la Freebox Delta. Pour les abonnés Freebox Delta, une offre exceptionnelle est proposée : Disney + inclus pendant 6 mois puis à 8,99€/mois sans engagement. Voici les deux manières d’en profiter.

Souscrire depuis son espace abonné

Première possibilité : activer l’option depuis votre navigateur en passant par votre espace abonné Freebox. Une fois vos identifiants saisis, rendez-vous directement dans la rubrique Télévision. Vous retrouvez maintenant une section Disney+ aux côtés de Netflix et Amazon Prime Video.

Cliquez dessus pour vous retrouver sur une page rappelant l’offre actuelle, suivie d’un bouton “Je souscris”. Cliquez directement dessus.

Vous êtes ensuite redirigé vers une page hébergée par Disney+ pour vous créer un compte sur la plateforme. Une fois vos informations saisies, le tour est joué !

Souscrire depuis votre Freebox

Si vous le préférez, vous pouvez effectuer cette manipulation directement depuis votre Freebox. Tout d’abord, redémarrez votre player afin qu’il soit mis à jour et intègre le nouveau service de SVOD. Rendez-vous ensuite dans la section “Vidéo à la demande” pour retrouver l’application dédiée au service de Disney.

Munissez vous de votre code d’achat, puis cliquez sur “s’abonner”. Saisissez ensuite votre code et vous pouvez créer votre compte en flashant un QR code sur votre téléviseur.Vous êtes redirigé vers la page d’activation de votre espace abonné, il suffit de suivre la procédure et vous voilà paré pour découvrir la plateforme et son contenu ! Si Free a annoncé la disponibilité du service sur le canal 132 de la Freebox, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas encore disponible. Il est bien sûr également possible de s’identifier directement si vous possédez déjà un compte.