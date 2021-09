Twitter dévoile de nouvelles fonctionnalités dont un outil de blocage

Twitter souhaite constamment améliorer l’expérience utilisateur, de ce fait de nouveaux outils viennent d’être officialisés par l’oiseau bleu.

Twitter a dévoilé au travers d’un tweet un nouveau mode de blocage nommé “Soft Block”. En effet il n’est pas rare sur Twitter de se voir agacer par un ou plusieurs utilisateurs au point de vouloir les bloquer, une solution radicale. La nouvelle option de blocage permet d’avoir le contrôle sur votre liste d’abonnés.

Désormais au lieu de bloquer un utilisateur envahissant et l’empêcher de voir votre profil, vous pourrez tout simplement le supprimer. La personne concernée n’en sera pas avertie et pourra se réabonner à votre compte s’il le désire. Pour accéder à “Soft Block”, il suffira de cliquer sur les 3 points visibles à droite du nom de l’utilisateur afin qu’une fenêtre s’affiche proposant la suppression de cette abonnée.

Autre nouveauté annoncée, l’affichage des photos en pleine largeur ressemblant fortement à l’aspect des publications sur Instagram. Un nouvel aspect permettant de mieux exploiter l’outil de recadrage et la définition 4K mis à disposition plus tôt cette année par Twitter. Disponible uniquement sur iOS, ce nouvel outil devrait prochainement être déployé sur Android.

Now testing on iOS:

Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021