Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… c’est parti pour la fibre Free, Orange fait des petit prix…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

7 Septembre 1992 : France 2 est né !

Un grand changement dont vous vous souviendrez peut-être : la fin d’Antenne 2 a eu lieue il y a un peu moins de 29 ans maintenant. Le changement de nom a été effectué le 7 septembre, en même temps que celui de Frange régions 3 qui est devenu France 3, le tout afin de les regrouper au sein d’une même entité : France Télévisions. Le basculement s’est fait à 6h30, juste avant l’émission culte Télématin.



L’INA a d’ailleurs retracé l’histoire de la chaîne avant qu’elle ne devienne France 2 dans cette vidéo.

7 septembre 2011 : Orange présente Sosh, sa nouvelle marque low-cost

10 ans auparavant, l’opérateur historique présentait le 7 septembre l’arrivée d’une toute nouvelle marque s’adressant “aux ultra connectés, très actifs sur le web et les médias sociaux“. Une réponse à l’arrivée prochaine de Free Mobile, qui promettait de bouleverser le marché. A l’époque le forfait 2h ne dépassait pas la barre des 20 euros (dit comme ça, ça fait un choc !) et proposait 2h de communications avec 500 Mo de Data. Avec 10 euros de plus, les « ultra connectés » pouvaient bénéficier de 5 heures d’appels et d’1Go. Enfin, l’illimité voix était tarifé à 39,90€ pour 1Go de Data.

Les commandes ont été lancées le 6 octobre 2011, après une période durant laquelle les futurs abonnés ont eu l’occasion de vote en ligne pour les terminaux proposés chez Sosh.

10 septembre 2006 : ouverture de la boutique d’accessoires Freebox

Free ouvrait sur son site un service bien pratique le 10 septembre 2006 : la boutique en ligne pour acheter des accessoires Freebox. En se rendant dans la rubrique “Acheter des accessoires pour votre Freebox” sur votre compte Free vous pouviez commander directement une nouvelle télécommande par exemple. Des accessoires pour la Freebox HD ainsi que pour les V3 et V4 étaient disponibles.

11 Septembre 2006 : Free donne le coup d’envoi de son déploiement fibre

Free annonçait officiellement le déploiement d’un réseau de boucle locale en fibre optique (FTTH) pour les abonnés de Paris puis progressivement de certaines villes de banlieue et de certains quartiers de villes de province. Ces déploiements s’inscrivaient dans le cadre du projet « Paris, Ville Numérique » initié par le Maire de Paris qui promettait de faire de Paris la première capitale européenne entièrement fibrée. En un mot comme en cent, le déploiement du réseau fibre de Free commençait le 11 septembre 2006

Dans la foulée, l’opérateur annonçait qu’à compter du 1er semestre 2007 il proposerait une offre à très haut débit reposant sur la fibre optique pour 29,99 euros/mois. Grâce à cette offre, Free met la fibre optique à la maison (FTTH) à la portée de tous les consommateurs en permettant aux abonnés Freebox concernés de migrer vers la nouvelle offre en remplaçant le terminal ADSL 2+ de la Freebox HD par un boîtier Freebox Optique.

11 septembre 2011 : La Freebox Révolution intègre le HDMI CEC

Vous avez le contrôle ! Ou du moins, vous pouvez contrôler vos équipements reliés à votre Freebox Révolution via votre télécommande. En effet, avec la technologie HDM CEC intégrée aux Freebox le 11 septembre 2011, la télécommande Free permet par exemple d’allumer ou d’éteindre la TV en même temps que la box, une première en France pour une box d’opérateur. A noter également que c’est à cette même date que la fonctionnalité Picture in Picture, permettant de visionner deux chaînes simultanément à été intégrée à la Freebox Révolution.