Insolite : il avale son AirdPod sans même s’en rendre compte

Voilà une mésaventure qui devrait faire réfléchir ceux ayant pour habitude de s’endormir avec leurs écouteurs sur les oreilles.

Les faits se sont déroulés en février dernier, dans l’état du Massachusetts, aux États-Unis. L’histoire a récemment été racontée plus en détail.

L’homme regardait, comme il en a l’habitude, un film sur son smartphone avant de s’endormir. Quatre heures plus tard, celui-ci se réveille, constate qu’il s’est endormi devant le film, ne trouve qu’un seul écouteur et va boire un verre d’eau. Bien que ne pouvant avaler l’eau et devant la recracher, l’homme est trop fatigué et retourne se coucher.

Le lendemain, il retente de boire de l’eau, en vain, et pense à une gorge simplement sèche. Ne retrouvant toujours pas son écouteur, il demande à sa femme si elle ne l’aurait pas vu. Malgré les recherches, impossible de mettre la main dessus. C’est alors que le fils lui demande s’il ne l’a pas avalé. Après avoir pris la chose à la dérision, une autre tentative ratée de boire de l’eau et un début d’inconfort au niveau de la poitrine inciteront l’homme à aller aux urgences.

L’absence de grosses douleurs fera douter quant à l’histoire, mais une radio confirmera que l’écouteur avait bien été avalé et était coincé dans l’œsophage. L’objet sera récupéré par la bouche en quelques minutes à l’aide d’un tube. Il aurait pu finir dans les intestins, ce qui aurait nécessité une opération chirurgicale, ou même bloquer les voies respiratoires. Si le micro n’était plus aussi efficace, l’écouteur est toujours fonctionnel. Ouf.

Source : The Guardian