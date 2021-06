3 des 5 smartphones reconditionnés les plus populaires sont disponibles dans la boutique Free Mobile

Free a, semble-t-il, misé sur les bons chevaux. Trois des cinq smartphones reconditionnés les plus populaires chez l’un de ses partenaires sont référencés dans sa boutique en ligne.

Avec les iPhone 8 64 Go, iPhone 7 32 Go et iPhone X 64 Go, la boutique Free Mobile propose trois des smartphones reconditionnés les plus vendus par Recommerce. Ces modèles Apple occupent en effet les 1ère, 3e et 4e places dans un Top 20 pour janvier-juin 2021 que vient de publier son partenaire et spécialiste du reconditionné. Ou bien cinq sur vingt, si l’on compte le Galaxy S9, une ancienne référence haut de gamme de Samsung occupant la 9e place, et l’iPhone 7 128 Go, en 8e place.

L’iPhone 6s est bien présent dans le Top 20 de Recommerce, mais pas dans sa capacité 16 Go. Les consommateurs ont davantage plébiscité les capacités 32 et 64 Go.

Apple domine avec ses iPhone

Sans surprise, le classement dévoilé est dominé par la Pomme, très populaire sur le marché de seconde main. Il comporte en effet 14 iPhone sur les 20 smartphones présents et même uniquement des Phone jusqu’à le 6e place. Il y a également 4 modèles Galaxy, avec les Galaxy S10 128 Go (7e), Galaxy S9 64 Go (9e), Galaxy S10+ 128 Go (15e) et Galaxy S10e 128 Go (18e). On trouve même du Huawei, avec des Huawei P30 Pro (12e) et Huawei P30 (13e).

Une nouvelle taxe sur les smartphones reconditionnés

Rappelons en effet que l’idée d’une taxe copie privée sur les smartphones reconditionnés a été validée par l’Assemblée Nationale, mais dans une version amoindrie, de manière à mieux faire passer la pilule auprès de la filière. La taxe copie privée appliquée à un smartphone sera réduite de 40 % par rapport à celle en vigueur sur un modèle neuf. Quel que soit son prix, un smartphone reconditionné avec plus de 64 Go de stockage interne sera assujetti à une redevance de 8,4 euros au lieu de 14 euros dans sa version neuve. Pour un modèle avec 64 Go et moins, elle s’élèvera à 7,20 euros, au lieu de 12 euros. La ristourne concerne également les tablettes tactiles remises à neuf. Elle atteint les 35 % pour elles. L’exception sera toutefois faite pour les entreprises du secteur social et solidaire spécialisées dans le reconditionnement des appareils électroniques. Elles ne seront pas concernées par cette redevance copie privée.

Source : BFM TV