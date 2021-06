Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #171

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

C’est ce que l’on appelle un mot de passe robuste !

En traversant la rue peut-être, on captera mieux.

Non ce n’est pas pour la panne des numéros d’urgence. Orange c’est aussi une ville !

On n’arrête plus l’innovation ! Pas sûr que Bouygues, Free et SFR aient leur GIGN. Bravo ! pic.twitter.com/eRaOueHYfK — Romain (@RomainDsDz) June 3, 2021

La publicité la plus éco-responsable et utile est à mettre au profit d’Orange.

Découpez la page, scotchez, mettez vos vieux mobiles dans une enveloppe, …

Je ne crois pas avoir déjà vu une page de pub aussi utile. Au sens propre. ⁦@Orange_France⁩ #rse #recyclage pic.twitter.com/B8MtWGEpvB — raphael de andreis (@raphdeandreis) May 28, 2021

Une astuce légale imparable pour avoir un “beau” réseau. le saviez-vous, afin de redonner un peu gaieté à ces points de mutualisation, il est possible de formuler des demandes d’habillages auprès des municipalités, lesquelles pouvant financer ces coups de pinceau.