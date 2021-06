SFR lance une nouvelle option de cybersécurité à destination de ses abonnés

Avis aux abonnés SFR Sécurité ou SFR Password, votre option change pour s’allier à Bitdefender.

L’opérateur lance sa nouvelle option dédiée à la sécurité de vos données le 1er juillet prochain. Un remplacement pour les deux anciennes options de l’opérateur “Sécurité” et “Password”, centralisant tous les services sous une seule option et une seule appli : SFR Cybersécurité. Le tout sans surcoût.

Les abonnés aux anciennes applications devront ainsi en changer et peuvent le faire dès le 1er juin 2021 sur l’ensemble des appareils sur lesquels ils les utilisaient. A défaut, au 1er juillet 2021, les applications seront inutilisables.

Qu’est ce que SFR Cybersécurité ?

Concrètement, cette option concentre des technologies de protection “ultra-performantes” développées par Bitdefender, l’un des acteurs majeur du domaine. Elle intègre donc la protection de jusqu’à 5 équipements, et la compatibilité avec des appareils variés comme PC, MAC, smartphones et tablettes sous iOS et Android…

Attention, chaque OS possède une configuration minimale requise. La protection est effective même s’ils ne sont pas sur le réseau SFR, même s’ins ne sont pas dans le foyer à partir du moment ou l’application est installée.

Voici une liste des fonctionnalités clés :

antivirus,

pare-feu,

anti ransomware,

navigation sécurisée,

anti spam,

gestion des mots de passe depuis l’appli.

Comptez également des améliorations de performance via l’appli, comme l’optimisation du PC, la gestion de la batterie, la gestion du profil ou encore le mode autopilot.