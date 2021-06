Apple TV s’ouvre à tout Android TV, sauf aux box de Free et Bouygues

Apple TV s’étend en dehors de son écosystème de naissance et débarque sur tous les appareils Android TV… plus ou moins.

Plus la peine de prendre les Shield TV pour bénéficier d’Apple TV sans l’appareil de la pomme. Google confirme auprès de 9to5Google que l’application est désormais compatible avec tout l’écosystème Android TV. A une exception près : les box fournies par les opérateurs. N’espérez pas bénéficier de l’application sur votre Freebox Pop dans l’immédiat.

Introducing a new member to our streaming roster. The Apple TV app is now available on #AndroidTV devices.

