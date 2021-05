Choc des smartphones à petit prix proposés par Free : Xiaomi Redmi 9A ou Alcatel 1S 2021 ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi 9A à 119 euros et Alcatel 1S 2021 à 109 euros. Il s’agit des smartphones les moins chers de la boutique. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : ex æquo



Dalle IPS, diagonale d’environ 6,5 pouces, définition HD+ et encoche goutte d’eau pour le capteur photo avant, les deux smartphones annoncent les mêmes prestations.

Notre classement :

Alcatel 1S 2021 (6,52 pouces, IPS, HD+ et encoche goutte d’eau) Xiaomi Redmi 9A (6,53 pouces, HD+, IPS, encoche goutte d’eau)

Performances : ex æquo

L’un a un processeur légèrement plus véloce pour les tâches gourmandes et l’autre un peu plus de mémoire vive pour le multitâche. Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre des étincelles. Ni même la 5G, sachant que les deux plates-formes MediaTek utilisées ici n’apportent pas cette connectivité réseau.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G25, mémoire vive 2 Go) Alcatel 1S 2021 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Helio P22 avec 3 Go de RAM)

La photo : Alcatel



Photo 13 Mégapixels à l’arrière et 5 Mégapixels à l’avant pour les deux. L’Alcatel se dote de deux capteurs supplémentaires, mais uniquement des 2 Mégapixels et aucun pour l’ultra grand-angle. Il s’agit en effet de capteurs pour le mode portrait et pour la macrophotographie.

Notre classement :

Alcatel 1S 2021 (13/2/2 Mégapixels au dos, 5 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9A (13 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Fidèle à ses habitudes, Xiaomi mise sur la grosse batterie pour une autonomie confortable. Alcatel en propose moins, mais assez pour passer la journée sans encombre. Dans les deux cas, on a de la charge filaire en 10 Watts passant par la vieille connectique Micro-USB. Bref, pas d’USB-C au programme.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (batterie 5 000 mAh, charge 10 Watts) Alcatel 1S 2021 (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts)

VERDICT : Xiaomi



Les deux smartphones jouent dans la même cour et proposent globalement les mêmes prestations. Le Xiaomi se révèle toutefois plus intéressant avec sa batterie de plus grosse capacité et son extension MicroSD passant par emplacement dédié, quand l’Acatel a recours à un emplacement hybride obligeant à choisir entre gestion dual-SIM et extension mémoire. Cet aspect n’est pas négligeable avec 32 Go déjà en partie utilisés par le système d’exploitation. L’Alcatel a toutefois pour lui son lecteur d’empreintes absent chez le rival.