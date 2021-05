Freebox Pop et mini 4K : test de Box Topple, un jeu d’adresse vite addictif

Univers Freebox vous propose aujourd’hui le test de Box Topple, un jeu d’adresse addictif qui pourra faire mouche auprès des petits et des grands.

Invitant à se creuser les méninges et à réaliser les meilleurs scores, Box Topple fait partie des jeux à la fois simples et efficaces capables de vous scotcher à l’écran une bonne heure pour peu que vous ayez évidemment adhéré au principe. Le jeu est justement disponible sur Android TV et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K.

Télécharger Box Topple depuis le Play Store

Pour commencer, il faut se rendre sur le Play Store de Google pour récupérer le jeu Box Topple. Très léger, il pèse tout juste 1,4 Mo. La dernière mise à jour remonte au 2 décembre 2020. S’il est gratuit, il ne vous n’impose d’ailleurs pas une tonne de publicité comme contrepartie.

Un principe simple et efficace

Box Topple repose sur un principe simple. Avec un ou plusieurs canon (selon les niveaux), il faut nettoyer la ou les plates-formes.

La priorité, c’est d’éjecter la clé afin de déverrouiller le niveau suivant.

En parallèle, il faudra faire un maximum de points grâce à l’ensemble des éléments éjectés. Après quelques niveaux, des multiplicateurs qu’il faudra faire traverser permettront d’augmenter le nombre de points. Le décompte se fait d’ailleurs en temps réel sur la droite.

D’autres éléments pourront vous aider ou vous compliquer la tâche comme des champs magnétiques ou des coefficients multiplicateurs négatifs. Sans oublier le canon qui peut proposer des tirs à multi-boulets ou des boulets plus lourds et donc plus lents.

La télécommande Freebox suffit

Si une fenêtre vous indique la nécessité d’un manette de jeu, il sera possible de jouer grâce à la télécommande de votre Freebox. Le croix multidirectionnelle permet d’orienter le canon et le bouton au milieu de tirer.

Trois mondes, de nombreux niveaux

Box Topple propose trois mondes Bleu, Violet et Orange.

Chacun contient 108 niveaux avec une difficulté progressive (loin d’être vite bloquante d’ailleurs). Autant dire que vous avez, a priori, de quoi vous occuper plus qu’un après-midi.

VERDICT

Dans son principe et sa prise en main, Box Topple est très simple, y compris pour un enfant. Autant qu’il peut vite devenir addictif. Sachant qu’il est totalement gratuit et jouable à la télécommande, autant ne pas se priver.