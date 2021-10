Totalement fibrés : Ca évolue en bien et en mal pour Netflix and co, Free veut devenir un géant et ça sera bénéfique pour tous, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité. Pour cette nouvelle émission nous faisons nous nous intéressons aux nouveautés concernant les service tels que Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+. Nous faisons le tour des nouveautés et vous donnons notre coup de coeur et notre coup de gueule. Et nous débattons sur le nouvel élan de Free, qui devient un important acteur européen, ce qui va permettre certaines évolutions qui concernent même les abonnés français. Bon visionnage ! Pour ne rater aucune de nos vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox