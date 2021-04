Vie privée : quelles sont les applications populaires siphonnant le plus les données de leurs utilisateurs ?

Les données personnelles font partie du modèle économique d’un grand nombre d’applications mobiles populaires. Mais à quel point ?

Avec la foule de services gratuits qu’il faut bien financer d’une manière ou d’une autre et les recommandations de contenus devant bien s’appuyer sur quelque chose, la collecte des données personnelles des utilisateurs n’est un secret pour personne. Elle fait partie de l’équation.

Le cabinet Statista a d’ailleurs publié une étude s’intéressant aux applications mobiles populaires disponibles sur l’App Store et à celles d’entre elles qui siphonnent le plus de données personnelles. Sans trop de surprise, les réseaux sociaux s’emparent de la majeure partie du classement. Le podium est d’ailleurs formé par trois d’entre eux, à savoir Instagram, Facebook et Linkedin. Ces plates-formes sociales récupèreraient ainsi 79, 57 et 50 % des données leurs utilisateurs. On y retrouve aussi Uber Eats avec 50 %, eBay avec 36 % et Spotify avec 29 %.

Ci-dessous, le classement complet :

Instagram : 79 % Facebook : 57 % LinkedIn : 50 % Uber Eats : 50 % YouTube : 43 % eBay : 36 % TikTok : 36 % reddit : 29 % Snapchat : 29 % Spotify : 29 % Tinder : 21 % Twitter : 21 %

Sources : Presse-Citron et Yahoo News