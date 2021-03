Free recherche un chef de projet énergie à Paris

Free recherche un(e) chef de projet H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Afin d’offrir à nos abonnés la meilleure couverture possible, nos équipes du service déploiement recherchent et conçoivent des sites, effectuent les différentes démarches administratives et réglementaires et supervisent la réalisation des travaux. Au sein du service Déploiement, vous intègrerez l’équipe regroupant les Systèmes d’Informations.

Quel sera votre rôle en tant que chef de projet ?

Dans le cadre du déploiement de notre réseau, vous assurez le suivi des projets de raccordement électrique des sites de radiotéléphonie sur tout le territoire français.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

Interlocuteur privilégié des fournisseurs/distributeurs d’électricité (Engie, Enedis, régies locales…), vous gérez l’ensemble du Parc France et êtes garant de la relation commerciale et de l’aspect financier des projets (optimisation tarifaire, suivi des plans de relance, augmentation de puissance, migration du parc vers Linky…)

Vous pilotez de A à Z le projet lié au développement des stations électriques autonomes (stations photo voltaiques…) : de la phase d’étude au suivi des chantiers et jusqu’au suivi de performance des stations.

En interne :

Vous êtes en relation avec les Responsables de Travaux et les Responsables Régionaux pour assurer une aide et un suivi des divers projets

Vous assurez la mise en place et le suivi des systèmes d’informations avec nos partenaires externes

Vous gérez l’interface de gestion des consommations et alertes

Vous suivez la facturation en lien avec l’équipe administrative en charge de cette mission

Vous assurez un reporting au niveau national

Dans le cadre d’une création de poste, vous mettez en place des process et outils de pilotage de projet et amenez une forte plus-value dans l’amélioration de notre fonctionnement.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome ? Chez Free, on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles ? Chez Free, on favorise l’audace tout en accordant un droit à l’erreur.

Nous vous proposons un environnement de travail dans lequel vous devrez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Vous participez au développement d’un réseau mobile chez un opérateur qui a des objectifs de croissance très ambitieux.

PROFIL RECHERCHÉ

De formation Bac + 3 minimum, vous bénéficiez d’une expérience réussie de conduite de projets de 2 ans minimum, acquise idéalement auprès d’un opérateur de téléphonie mobile ou d’un maître d’œuvre sur des projets de raccordement électrique.

Vous possédez une formation dans l’électricité / l’électrotechnique et comprenez les concepts électriques.

Vous êtes autonome, organisé(e), structuré(e) et savez gérer les priorités afin de piloter plusieurs projets en parallèle.

Vous disposez de bonnes qualités de communication à l’écrit comme à l’oral, afin de travailler efficacement avec de multiples interlocuteurs aux profils variés, d’animer des réunions et de participer à la négociation des contrats.

Vous êtes curieux(se), créatif(ve) et aimez aller à la recherche de l’information. Trouver des solutions adaptées à des problèmes nouveaux vous anime.

Vous maîtrisez les outils/applications suivantes : Pack Office -> maîtrise d’Excel indispensable (niveau expert)

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Iliad est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Suivi de projet

Concepts électriques

Négociation de contrats

Autonomie

Excel (niveau expert)

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte restaurant SWILE (9,5 €/jour travaillé, pris en charge à 50% par l’employeur)

Mutuelle

Intéressement/Participation

1% logement

Offre collaborateur Freebox

