Un poste de formateur télécom pratique spécialité réseaux FTTH à Argenteuil dans le Val-d’Oise

Free recherche un(e) formateur(-trice) télécom pratique spécialité réseaux FTTH H/F à Argenteuil. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Rattaché(e) au responsable de formation, vous assurez l’animation des formations pratiques autours des métiers de la fibre optique.

Véritable relais des savoir-faire de l’entreprise, vous vous inscrivez comme le référent des bonnes pratiques professionnelles au sein des différents services de la société.

Doté(e) d’un réel sens de la communication, vous vous assurez de la bonne compréhension de vos échanges et de la traçabilité de vos actions.

Vos Missions :

Assurer la création et l’animation des sessions de formation

Participer à la rédaction et aux évolutions des supports de formation et d’évaluation.

Participer activement à la recherche, aux tests, aux modifications du matériel et ses méthodes de raccordement ainsi qu’à la conception des modes-opératoires

Animer les formations

Évaluer les participants

Assurer l’animation et les rapports des contrôles continus

Participer à la création et mise à niveau des outils d’évaluation

Qualifier les intervenants audités et les postulants opérationnels

Identifier les intervenants à former de nouveau et les formations nécessaires

Participer aux différentes activités du projet

Elaborer les outils de formation et les faire évoluer

Participer à la rédaction des documents liés aux procédures, et modes opératoires de l’entreprise.

Participer à l’ensemble des taches annexes de connaissance et d’accompagnement des ressources de la société, ainsi qu’aux taches de fonctionnement du Pôle.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous faites preuve d’une capacité d’adaptation aux domaines techniques nouveaux et vous présentez des qualités avérées dans les domaines du raccordement télécom, et plus particulièrement en Fibre Optique.

Vous avez un bon esprit d’analyse et de synthèse, doublé d’une bonne aisance verbale et des qualités de rigueur et d’autonomie. Vous êtes réactif(ve), force de proposition et avez un goût certain pour le travail en équipe. Vous êtes un bon pédagogue et aimez transmettre votre savoir.

Vous savez défendre les intérêts de l’entreprise sur le plan technique, et êtes en mesure de procéder à des évaluations de ressources afin de les qualifier.

Vous êtes capable d’analyser les besoins de l’entreprise ainsi que ceux des opérants afin de les coordonner dans un objectif commun de production de qualité.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Former un public

Conduire un atelier de formation

Intervenir auprès de personnes en situation de handicap

Animer un atelier à thème

Animer un conseil pédagogique

Animer des groupes de paroles

Réaliser un bilan de compétences

Organiser le suivi (pédagogique, logistique, administratif, …) des stagiaires en formation professionnelle

Négocier un contrat

Compétence technique autour des réseaux fibre optique (matériels, infrastructures, tirage, raccordement, réflectométrie…)

Maîtrise des outils informatiques

Gestion de planning

Capacité à comprendre et à expliquer un processus, un mode opératoire, un CCTP

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte déjeuner

mutuelle

prévoyance

intéressement

participation

1% logement

