Meteor : l’application mesurant la qualité de votre connexion 3G/4G/5G/Wi-Fi lance une nouvelle fonctionnalité pratique

Vous pouvez désormais retrouver une carte de couverture sur votre application de speedtest sur Android. Meteor lance sa “Coverage map” dans une toute nouvelle mise à jour.

Une nouvelle fonctionnalité pour connaître la couverture mobile près de chez vous. L’application Meteor sur Android a été mise à jour dans sa version 1.29.4-1, qui inaugure le lancement de sa “Coverage Map”. Le principe est simple : une carte de couverture permettant de déterminer l’efficacité du réseau chez chaque opérateur en 2G/3G et 4G. Vous pouvez ainsi comparer la couverture de différents opérateurs, grâce à une nuance de couleurs allant du rouge pour de mauvaises performances à vert pour une bonne couverture. Vous pouvez soit naviguer sur la carte, soit directement rechercher une ville via le petit logo dédié.

Il vous est bien sûr proposé de participer pour étoffer cette carte, en collectant et partageant vos données de couvertures et les statistiques de vos opérateurs. Vous êtes alors guidés pour permettre la collecte de données de localisation dans les paramètres de votre smartphone. Vous deviendrez ainsi un “Super utilisateur”.

Disponible sur Android et iOS, l’application Meteor fait partie de nombreuses applications permettant de tester la qualité de sa connexion Internet. À l’issue des tests, elle chiffre le débit descendant, le débit montant et le ping, mais indique aussi si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 en tout).