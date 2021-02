Canal+ récupère les droits de diffusion de la Ligue 1 Uber Eat pour cette saison

La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ annoncent un accord global concernant les droits audiovisuels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour la saison 2020-2021.

Après le fiasco de l’épisode Mediapro et à la suite de l’appel d’offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se félicitent ce soir d’avoir trouvé une solution globale permettant d’exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021.

A partir de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT.. Outre les droits de ces matchs, le Groupe CANAL+ disposera de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.