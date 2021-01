M6 se propose pour diffuser gratuitement la Ligue 1, TF1 également intéressée

En attendant Canal+ ou tout autre diffuseur officiel pour remplacer Mediapro, le groupe M6 propose à la LFP de diffuser la Ligue 1 en clair. TF1 est également “intéressée”.

M6 et TF1 prêt à diffuser la Ligue 1 en clair, après l’échec de Mediapro. Les deux chaînes ont fait savoir leur intérêt pour le football français, en proposant une solution temporaire face à la situation actuelle.

Si la 6ème chaîne n’a “pas vocation à se porter acquéreur de lots“, affirme un représentant du groupe audiovisuel à l’AFP, il propose un recours d’urgence à la LFP. En théorie, M6 pourrait mettre disposition “ses antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d’offrir de la visibilité à votre (de la LFP ; NDLR) compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1″. Cette solution temporaire ne concernerait qu’une période de flottement qui pourrait se créer entre la fin de diffusion chez Mediapro et la désignation d’un nouveau diffuseur ayant récupéré les lots remis en jeu.

Pour sa part, TF1 annonce être “disposé à discuter avec la LFP pour les aider à trouver une solution dans cette période difficile“, selon une déclaration transmise à l’AFP. La démarche, outre le fait de rendre accessible à tous la compétition en attendant un nouveau diffuseur, permettrait également aux deux groupes de se renforcer dans le domaine du foot.

Le conseil d’administration de la LFP vient pour sa part d’acter le le principe d’un nouvel appel d’offre pour réattribuer ces droits de diffusion vacants. Cependant, Canal+ demande une opération générale, remettant également en jeu les 20% des rencontre qu’il possède déjà.

Source : Europe 1