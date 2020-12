ZTE Axon 20 5G : la caméra frontale invisible sous l’écran, une bonne idée sur le papier, mais qui n’impressionne pas en pratique

Ces dernières années, les constructeurs ont redoublé d’inventivité pour concevoir des caméras frontales de plus en plus discrètes afin d’encombrer le moins possible l’écran du smartphone.

Encoche de plus en plus petite, caméra pop-up et même des capteurs d’empreintes digitales intégrés sous l’écran. Toutes ces innovations ont pour but d’offrir une surface d’écran toujours plus importante.

Dans ce concours de créativité, ZTE tente de s’imposer et dévoile le premier smartphone intégrant sa caméra frontale sous l’écran, la rendant totalement invisible. Bien évidemment, d’autres constructeurs comme Oppo ou Xiaomi testent cette technologie depuis plusieurs années, mais les projets restent au stade de tests. ZTE les coiffe au poteau en étant le premier à commercialiser un smartphone avec caméra selfie invisible.

Sur le papier, l’idée est plutôt attrayante et promet un écran sans aucun encombrement. Malheureusement ici, la mise en pratique de cette idée s’avère quelque peu médiocre. Le média The Verge a pu tester l’appareil et le verdict est sans appel. Ce dernier indique que l’intégration de la caméra sous l’écran est “extrêmement visible sur les arrière-plans clairs”. Un petit carré visible sur l’écran avec un effet de tramage clair et une résolution très dégradée comparé au reste de l’écran. Ce détail est clairement un point faible et on pourrait se demander si finalement une encoche n’est pas plus esthétique.

Niveau photos à proprement parler, le constat n’est pas non plus positif malgré la prouesse réalisée par ZTE. Afin d’avoir une caméra au minimum fonctionnelle sous l’écran OLED, ZTE a du se servir de nouveaux types de matériaux transparents, des filtres de pixels et des algorithmes de dématriçage dans le but de donner un sens à la lumière qui frappe le capteur de 32 Mégapixels. The Verge a réalisé des tests photos afin de comparer celles d’un Pixel 5 et celles de l’Axon 20 5G. On ne peut que constater des photos floues que l’éclairage soit bon ou non et les couleurs sont considérablement atténuées.

Lors de la prise de cliché la nuit, les défauts sont encore plus visibles avec des détails effacés et une disparité plus qu’évidente. Pour résumer, l’Axon 20 5G propose une caméra fonctionnelle, mais pas de quoi s’emballer au vu de la qualité des photos prises.

Si l’on ne s’arrête pas sur la qualité de la caméra selfie, le nouveau venu chez ZTE présente des caractéristiques techniques solides avec un Snapdragon 765G et un modem 5G identique à celui des Pixel 5 et LG Velvet. Il est possible d’avoir une configuration allant jusqu’à 8Go de RAM et 256 Go de stockage ainsi qu’une batterie de 4220 mAh. Côté appareils photo principal, ce dernier offre 64 Mégapixels et un ultra grand-angle de 16 Mégapixels. En Europe, le smartphone est commercialisé au prix de 449€.

Source : The Verge