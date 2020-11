Free recherche un assistant administratif à Paris

Free recherche un(e) assistant(e) administratif H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein du service Déploiement de Free Mobile, vous intégrerez le pôle Administratif. Cette équipe a pour but d’amener à la constructibilité des sites pour déployer notre réseau mobile.

Rattaché(e) au Responsable du pôle, vous êtes en lien direct avec les équipes Déploiement du réseau FREE MOBILE.

Pour construire un site (une antenne), il faut trouver un emplacement, négocier et signer un contrat de bail avec un bailleur ou une convention d’occupation avec une collectivité (mairie). Votre action contribue à la mise en place de ce contrat.

Vos missions :

Vous êtes responsable de la gestion administrative des baux : scan, enregistrement et saisie des informations sur les baux dans notre système d’information, classement et archivage des baux.

: scan, enregistrement et saisie des informations sur les baux dans notre système d’information, classement et archivage des baux. Vous mettez à jour la base de gestion des infrastructures télécom (logiciel COS ) et y insérez les baux.

la base de gestion des infrastructures télécom (logiciel ) et y insérez les baux. Vous traitez le courrier relatif au patrimoine : scan et envoi par mail aux chargés de patrimoine ou au guichet patrimoine.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Vous êtes un interlocuteur privilégié des chargés de patrimoine.

des chargés de patrimoine. Vous accompagnez les acteurs du déploiement dans les démarches amenant à la construction d’un site.

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes le candidat idéal si :

Vous êtes de formation Bac+2 minimum et vous avez 2 ans d’expérience minimum en assistanat administratif, idéalement dans la gestion de patrimoine.

et vous avez minimum en assistanat administratif, idéalement dans la Vous n’avez pas peur de faire de la saisie en grande quantité.

en Vous possédez une excellente aisance relationnelle qui vous permet de communiquer avec différents interlocuteurs.

qui vous permet de communiquer avec différents interlocuteurs. Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se).

et Vous savez prioriser vos tâches.

Vous êtes curieux(se) et vous savez vous rendre disponible pour aider vos collègues.

et vous savez vous pour aider vos collègues. Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel).

(Word, Excel). Bonus : Vous possédez des connaissances dans la gestion des baux.

L’entreprise est faite pour vous si :

Vous cherchez à évoluer au sein d’un environnement où vous pourrez travailler de manière autonome ? Chez Free, on met un fort accent sur la responsabilisation des collaborateurs.

Vous n’avez pas peur des obstacles et de proposer des idées nouvelles et vous recherchez une entreprise où on favorise l’audace.

Vous appréciez les environnements de travail dans lesquels vous pouvez faire preuve de flexibilité pour faire face et vous adapter à toutes les situations.

Vous souhaitez travailler dans le cœur de Paris (excellent emplacement du siège entre Miromesnil et Madeleine et à 10min de Saint-Lazare à pied).

Free Mobile est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous partagez nos valeurs – Audace, Autonomie, Efficacité, Flexibilité – n’hésitez pas à déposer votre candidature !

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Gestion administrative

Mise à jour d’une base de gestion

Connaissance dans la gestion des baux

Organisation

Priorisation des tâches

Pack Office

CONDITIONS PRATIQUES

CDD – 7 Mois

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience exigée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : Permis non obligatoire

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Carte restaurant SWILE (9,5 €/jour travaillé, pris en charge à 50% par l’employeur)

Mutuelle (environ 40 euros/mois)

Intéressement/Participation

1% logement

Offre collaborateur Freebox

Postulez ici.