Free récapitule toutes les mesures qu’il met en place pendant le reconfinement, de nouvelles sont à venir

On prend les mêmes et on recommence. Lors de ce nouveau confinement et comme lors de la première vague de la pandémie, Free applique des mesures quasi-identiques. A la différence que ses boutiques restent ouvertes. Voici un récapitulatif.

Dans la foulée de l’annonce d’un confinement national jusqu’au 1er décembre à minima, Free l’a assuré, l’opérateur est prêt à affronter ce nouveau confinement avec une organisation solide et solidaire. Et comme au printemps dernier, Free informe à nouveau des mesures prises par l’ensemble de ses équipes. Une liste qui sera régulièrement mise à jour, précise l’opérateur. De nouveaux gestes sont donc à prévoir.

Les interventions et raccordements continuent

Au-delà de continuer d’assurer la connectivité de ses 20 millions d’abonnés via son activité d’assistance et de maintenance, l’opérateur poursuit également le déploiement de la fibre et le raccordement au domicile de ses abonnés avec des mesures sanitaires renforcées.

Parmi les principes de prévention élémentaires, on retrouve l’ouverture des vos portes et portails à l’arrivée et pendant l’intervention, indiquer au technicien où il pourra se laver les mains avant et après son intervention, procéder au déplacement des objets s’il y a lieu ou encore conserver une distance minimale de 2 mètres avec lui.

Free Centers et bornes pour vous servir

Les boutiques Free restent également ouvertes pour accompagner les abonnés durant cette période. Il est conseiller pour éviter l’attente et gagner du temps de prendre rendez-vous directement via la page internet des Free Centers, dans la boutique de votre choix. Sur place, le port du masque est obligatoire tout comme lavage des mains à l’entrée. Le nombre de visiteurs en simultané est limité, rien ne change.

Les 1500 bornes Free restent aussi à votre disposition dans les boutiques Free, les enseignes Maison de la Presse et Mag Presse pour vous permettre notamment d’obtenir ou de changer de carte SIM.

Enfin les conseillères et conseillers restent joignables par téléphone au 3244 si vous êtes déjà abonné, et au 1044 si vous souhaitez souscrire un abonnement chez Free. Pour optimiser ou dépanner votre matériel, l’opérateur invite à se rendre sur sa chaîne YouTube ou sur son site d’assistance pour retrouver tous ses tutoriels vidéo.