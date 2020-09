Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #139

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

5G, le débat a déjà été proposé il y a bien longtemps mais qui a daigné y participer ?

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine…#Parlons5G pic.twitter.com/SE5rRynxLL Sébastien Soriano (@sorianotech) September 24, 2020

Devons-nous parler de débat, d’opposition ou de résistance ? A Nantes, tout se mélange !

Auchan, un Amish du numérique ?

Quand Free Ligue 1 Uber Eats appelle Twitter à certifier le compte d’un ailier gauche du LOSC ! L’oiseau bleu doit visiblement attendre plus de buts.

Freebox Pop en excès de vitesse !

Freebox Pop, au point mort…