Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free et France Télécom font ami-ami, Bouygues fait dans le petit prix sur le mobile etc.

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs … 21 juillet 2011 : Free et France-Télécom signent un accord pour le déploiement de la fibre Un accord très important entre l’opérateur historique (qui se nommait encore France-Télécom) et celui de Xavier Niel pour le déploiement de la fibre optique. En effet, dans les zones AMII et en général en dehors des zones très dense, Free pouvait dorénavant investir à hauteur des lignes nécessaire pour le déploiement de la fibre optique sur une soixantaine d’agglomérations, qui représentait 5 millions de foyers. Un grand pas en avant ! 17 juillet 2014 : Textotez sans limites depuis l’Europe avec Free Mobile Voyage, voyage, plus loin… que les frontières françaises ! En effet, depuis 2014, le forfait à 19.99€ propose les SMS illimités émis depuis la Zone Europe et les DOM. De quoi enrichir encore le forfait phare de Free. Voici ce que proposait le forfait à l’époque. 18 juillet 2011 : Bouygues lance ses offres B&You La contre-attaque commence face à Free Mobile, avant même son lancement l’année suivante. Chaque opérateur lançait son opérateur low-cost, et Bouygues a ainsi lancé ses premiers forfaits brandés B&You. Pour info, de juillet 2011 à mars 2012, la marque avait accueilli 130 000 clients. 16 juillet 2008 : Public Sénat débarque sur la Freebox Lancée en janvier 2008 sur internet, la chaîne Public Sénat diffusée 24 heures sur 24 arrivait en juillet sur les Freebox. S’il ne s’agit pas de la chaîne la plus sexy du monde, elle permet de suivre l’actualité politique et s’est diversifiée au fil des ans. Et elle continue d’émettre ! 21 juillet 2005 : Free, premier opérateur à lancer une offre de radio sur ADSL Une innovation assez surprenante. Free lançait il y a 15 ans de cela le premier bouquet de radio opérant sur l’ADSL. Une vingtaine de stations accessible pour tous les abonnés dégroupés, peu importe la version de la Freebox, le tout sans surcoût. Il suffisait à l’époque d’aller sur la mosaïque ou sur le canal 33. Depuis, l’offre s’est étoffée bien sûr et l’accès est facilité, avec par exemple un onglet dédié sur la Freebox Delta.