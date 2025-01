Apple TV+ signe son premier accord en France pour investir dans la création audiovisuelle française

Apple TV+ scelle un partenariat historique avec les acteurs de la création audiovisuelle française.

Apple TV+ a franchi une nouvelle étape dans son intégration au paysage audiovisuel français en signant un accord inédit avec les syndicats de producteurs et distributeurs audiovisuels français ainsi qu’avec la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). Ce partenariat, le premier du genre pour la plateforme en France, répond aux obligations fixées par le décret SMAD, qui encadre les services de médias audiovisuels à la demande.

Cet accord marque un tournant pour Apple TV+, qui s’engage désormais à investir dans la création audiovisuelle française avec une attention particulière portée à la diversité et au rayonnement des œuvres. Concrètement, cette collaboration prévoit que la plateforme consacre ses investissements à des productions patrimoniales, incluant fictions, animations, documentaires de création et spectacles vivants. Une priorité notable est accordée aux œuvres d’expression originale française et à la création indépendante, mettant en lumière l’engagement d’Apple TV+ en faveur de la richesse culturelle locale.

Signé avec les principales organisations du secteur, à savoir AnimFrance, le SATEV, le SEDPA, le SPI, l’USPA et la SACD, cet accord s’inscrit dans une durée initiale de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2027. Il a été intégré dans la convention liant Apple TV+ à l’ARCOM, l’autorité française de régulation de l’audiovisuel et du numérique.

Ce partenariat illustre une vision commune entre Apple TV+ et les représentants de la création audiovisuelle française : celle de soutenir la diversité, le renouvellement et l’excellence des productions locales. Alors que la concurrence s’intensifie sur le marché des plateformes de streaming, cet engagement d’Apple TV+ renforce son positionnement et promet un investissement durable dans la création audiovisuelle Française.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox