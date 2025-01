Free lance un nouveau jeu concours et fait gagner des places pour l’Olympico

Si vous habitez aux alentours de la cité phocéenne, vous pouvez tenter de remporter deux places pour le match OM-OL du 2 février 2025.

Une opportunité en or pour les supporters des deux clubs. Le 2 février prochain se déroulera l’un des matches les plus emblématiques de la Ligue 1, opposant l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Et Free permet justement aux habitants de la région marseillaise de tenter dde remporter deux places.

Pour participer, rendez-vous dans l’une des boutiques Free de Marseille et ses environs entre le 20 et le 29 janvier. Sur place, un QR code géant vous attend : scannez-le avec votre smartphone et confirmez votre participation. Le tirage au sort se déroulera le 30 janvier 2025 et vous serez contacté directement pour récupérer vos billets. Voici la liste des boutiques partenaires :

– Free – Boutique Marseille Centre-ville

– Free – Boutique Marseille La Valentine

– Free – Boutique Marseille Avant Cap

– Free – Boutique Marseille Aubagne

– Free – Boutique Marseille Bonneveine

– Free – Boutique Marseille Terrasses du Port

– Free – Boutique Aix en Provence

– Free – Boutique La Seyne sur Mer

– Free – Boutique Martigues

– Free – Boutique Toulon Mayol

– Free – Boutique Toulon Avenue 83

– Free – Boutique Vitrolles

Vous pouvez retrouver la carte des boutiques de l’opérateur en cliquant sur ce lien.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox