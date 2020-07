Free prépare une grosse nouveauté pour la semaine prochaine : le wifi des Freebox va être fortement boosté

Les Freebox vont bénéficier dès la semaine prochaine d’une mise à jour qui va permettre d’améliorer très nettement le wifi

A l’occasion du lancement de la Freebox Pop, Univers Freebox a interviewé Xavier Niel. Le fondateur de Free nous a fait un grosse annonce puisque dès la semaine prochaine, une mise à jour des Freebox Révolution, Mini 4K et One va permettre d’améliorer très fortement le Wifi : le débit sera presque doublé, et la portée augmentée de 60 à 70%. Pour réaliser cette prouesse, Free a créé une équipe de développeurs uniquement chargée d’améliorer le Wifi de ses Freebox. Le lancement de cette mise à jour devrait avoir lieu le 14 juillet. Autre nouveauté qui arrivera en même temps, Free va proposer le protocole de sécurité WPA3

