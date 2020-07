Le player de la Freebox Pop utilise bien Android TV

Le player de la nouvelle box Internet de Free utilise bel et bien Android TV.

Free a confirmé l’utilisation d’Android TV dans le player de sa nouvelle box Internet. Nommée OQEE, l’interface du player de la Freebox Pop repose en effet sur Android TV, la version d’Android pensée pour la télévision connectée et centrée sur les contenus, dans sa version 9.

Elle propose 500 chaînes en live qui seront recommandées, selon vos envies et vos goûts. Elle donne aussi accès au Play Store de Google avec ses nombreux services, jeux et contenus. Notez enfin que la télécommande dispose d’un bouton pour solliciter Google Assistant, l’assistant vocal de Google, en plus de raccourcis vers Netflix et Prime Vidéo.