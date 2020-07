Découvrez ce que cache le player de la Freebox POP

La Freebox POP va contenir énormément de technologie malgré son format “de poche”.

Nous parlons notamment de la prise en charge de la 4K HDR en Dolby Vision via l’HDMI 2.1. Le Dolby Vision est une technologie permettant d’améliorer considérablement la qualité de l’image, notamment en ajustant le contraste et le HDR. Vous aurez la possibilité de “caster” vos programmes via chromecast.

Le player prendra en charge le Dolby audio et le DTS HD.

Toujours dans le son, le Dolby Atmos sera de la partie, évidemment avec le matériel compatible.

Si vous manquez de stockage avec les 16 Go proposés et 2Go de RAM, vous pourrez ajouter une carte MicroSD.

Cette box sera équipée de la dernière norme bluetooth.