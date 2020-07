Recommerce signe avec Amazon pour la reprise de smartphones

Recommerce et Amazon annoncent un partenariat pour la reprise de smartphones d’occasion auprès des particuliers.

Recommerce vend des smartphones d’occasion aux particuliers. Il en propose notamment aux abonnés Free Mobile, par l’intermédiaire de la boutique en ligne de l’opérateur. Mais le spécialiste du reconditionné rachète également des smartphones aux particuliers. Il vient d’ailleurs de signer un partenariat en ce sens avec Amazon, le géant du commerce en ligne.

Le programme est ouvert aux clients en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. Depuis cette page, les internautes peuvent voir si leur smartphone fait partie des modèles éligibles, et avoir une première estimation du montant de la reprise en renseignant le nom ou le numéro IMEI puis l’état esthétique et de fonctionnement.

Une fois l’appareil envoyé, réceptionné et sa reprise validée par Recommerce, l’utilisateur doit recevoir la somme sous la forme d’un virement sur son compte bancaire sous 48 heures. L’appareil pourra être recyclé ou reconditionné en vue d’une revente, selon l’état.

Source : ZDNet