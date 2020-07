Free recherche un assistant chef de projet radio en alternance à Paris

Free recherche un(e) assistant chef de projet radio en alternance H/F à Paris. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Vous êtes intégré au sein du service Radio de Free Mobile composé de différents pôles (Conception, Performance, Optimisation, etc.) et plus précisément au sein du pôle Projet.

Ce pôle est composé de 2 personnes : le chef de projet auquel vous serez rattaché, et la référente projet Conception.

Le pôle Projet a un double-rattachement : un rattachement hiérarchique au Service Radio et un rattachement fonctionnel à la Direction de Programme (Service des Contrats) ce qui confère un rôle de pivot dans la bonne marche du projet. Le pôle projet est en lien avec un grand nombre d’acteurs internes (services Radio, Déploiement, Transmission, Règlementaire etc.) et externes (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, Opérateurs tiers, ARCEP etc.).

Quel sera votre rôle en tant qu’Assistant(e) Chef de projet Radio ?

Il y a 2 ans,nous avons lancé un projet qui vise à étendre le réseau de téléphonie mobile dans les zones reculées du territoire qu’on appelle « zones blanches ».

Les enjeux sont de plus en plus forts : obligations règlementaires en termes de délai et qualité, nécessité de coordonner l’ensemble des acteurs en interne pour s’assurer de l’efficacité de la réponse de Free Mobile.

Aussi, ce projet monte en cadence, en charge et en exigence d’où la nécessité d’appuyer le chef de projet dans son rôle.

Si vous aspirez à travailler en transverse, vous aimez prendre la hauteur sur les sujets et coordonner différentes parties-prenantes avec rigueur, alors ce poste est fait pour vous

Vos missions

Vous participez au pilotage de la partie Radio du projet Zones Blanches et plus particulièrement aux missions suivantes (que vous pilotez ou appuyez selon le niveau de délégation et le moment du projet) :

Vous proposez des outils de pilotage au projet notamment en termes de planification, de gestion de la charge, de reporting synthétique à la Direction de Programmes

Vous pilotez la coordination et le suivi des actions des différents intervenants internes/externes. En particulier il s’agira de :

Appuyer le chef de projet lors des comités de suivi internes hebdomadaires

Suivre l’avancement de toutes les étapes des lots d’analyses radio et traduction qui en sont faites ensuite en obligations pour les Opérateurs

Participer à l’élaboration du Diagnostic pour répondre aux besoins des collectivités

S’assurer de la retranscription correcte des obligations de Free Mobile par les équipes des services Radio et Déploiement

Réaliser l’inventaire des écarts et anomalies par rapport aux Arrêtés parus

Participer aux réunions d’avancement au Ministère avec la Mission France Mobile

Vous déterminez et identifiez la manière dont Free Mobile pourra répondre aux collectivités (nombre de sites, localisation, exigences etc.) en concertation avec les Opérateurs tiers :

Participer à la consolidation à 4 Opérateurs

Coordonner l’analyse des zones remontées par les Collectivités, auprès de l’équipe Conception du Service Radio

Qu’est-ce que cela vous apporte ?